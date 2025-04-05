Из аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали две тысячи человек после сообщения о минировании

Источник 360.ru: неизвестные сообщили о минировании ТЦ в Москве

Неизвестные сообщили о минировании торгового центра на Голубинской улице в Москве. Из аквапарк «Мореон» эвакуировали порядка двух тысяч человек, сообщил источник 360.ru.

Звонок поступил на номер кол-центра.

«Мы заминировали торговый центр», — сказали неизвестные.

Посетителей попросили покинуть комплекс в течение 40–50 минут. Информация о минировании официально не подтверждена. Подробности происшествия сейчас выясняются.

«На месте работают сотрудники Росгвардии и Центроспаса. Ожидают прибытия кинологов, территория оцеплена», — отметил источник.

Ранее в Мытищах эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Как рассказали очевидцы, включилась вентиляция. Потом эскалаторы выключились и начала работать сигнализация.