Из аквапарка «Мореон» в Москве эвакуировали две тысячи человек после сообщения о минировании
Источник 360.ru: неизвестные сообщили о минировании ТЦ в Москве
Неизвестные сообщили о минировании торгового центра на Голубинской улице в Москве. Из аквапарк «Мореон» эвакуировали порядка двух тысяч человек, сообщил источник 360.ru.
Звонок поступил на номер кол-центра.
«Мы заминировали торговый центр», — сказали неизвестные.
Посетителей попросили покинуть комплекс в течение 40–50 минут. Информация о минировании официально не подтверждена. Подробности происшествия сейчас выясняются.
«На месте работают сотрудники Росгвардии и Центроспаса. Ожидают прибытия кинологов, территория оцеплена», — отметил источник.
Ранее в Мытищах эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Как рассказали очевидцы, включилась вентиляция. Потом эскалаторы выключились и начала работать сигнализация.