Россиянке дали 15 лет за попытку теракта в Крыму
ФСБ: россиянке дали 15 лет за попытку подрыва авто с символикой Z по заданию СБУ
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы россиянку, которая планировала устроить теракт в Крыму по заданию СБУ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Брянской области 1985 года рождения, которая прибыла на полуостров по заданию СБУ для совершения терактов. Силовики обнаружили в ее телефоне переписку с куратором.
В ней говорилось, какие меры конспирации следует соблюдать, какие использовать условные фразы на случай провала, указывались последующие задания и поручения. Кроме того, куратор передал злоумышленнице видеоинструкцию по изготовлению самодельной зажигательной смеси.
Силовики обнаружили по месту временного проживания женщины две самодельные ручные гранаты (коктейль «Молотова») и средства связи, которыми она пользовалась для общения с куратором. Все было изъято.
Подсудимая должна была поджечь автомобиль с нанесенной символикой «Z», но сотрудники ФСБ успели предотвратить теракт.
Следователи УФСБ возбудили и расследовали уголовные дела.
Ранее в Херсонской области мужчину осудили на 10 лет за попытку подорвать здание администрации в Таврийске в 2024 году.