Теракт на нефтехимическом комплексе сорвали в Татарстане

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска, готовившего теракт на местном нефтехимическом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Татарстану.

Мужчина работал на предприятии. Согласно плану, он должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию и заложить, после чего уехать из страны. Однако спецслужбы узнали об этом и нашли тайник раньше.

Сотрудника завода задержали, против него возбудили уголовное дело о покушении на террористический акт. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на энергообъекте в Краснодарском крае. Задержанный не только готовил взрыв, но и передавал украинским спецслужбам информацию об объектах Черноморского флота в регионе.