Санкт-Петербург, Москва и Карелия сегодня являются самыми популярными направлениями для речных круизов. Об этом сообщила руководитель службы по формированию туристического продукта «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре ИА НСН .

По ее словам, развитие новых направлений во многом зависит от инфраструктуры и строительства причалов. Теплоход не может зайти в любое место — там должны быть подъездные дороги для экскурсионных автобусов.

«Например, в Завидово построили новый вокзал с причалом, и все операторы очень активно туда пошли», — отметила специалист.

Она добавила, что наибольшей популярностью по-прежнему пользуется «классика»: Санкт-Петербург, Москва и Карелия (Кижи, Валаам).