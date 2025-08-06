Тело зарезанного мужчины нашли на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Люблинского межрайонного прокурора Дарья Зуева», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура контролирует выяснение всех деталей произошедшего, а также следит за ходом проверки и принятием процессуальных решений.
В начале августа на юго-западе Москвы молодой человек исполосовал родных ножом - 18-летний юноша убил родителей и старшую сестру. Сам убийца позже скончался. Его тело нашли под окнами дома.
Ранее 11-летняя девочка убила брата и ранила бабушку в Татарстане. Конфликт начался из-за спора об онлайн-игре.
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