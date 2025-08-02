Молодой человек напал с ножом на семью и покончил с собой на юго-западе Москвы

РЕН ТВ: молодой москвич исполосовал родных ножом и покончил с собой

Множественные ножевые ранения нанес 18-летний юноша своим родителям и старшей сестре в квартире на улице Обручева на юго-западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил РЕН ТВ .

Собеседник уточнил, что после устроенной поножовщины молодой человек покончил с собой. Его тело нашли под окнами дома. Официального подтверждения информации пока нет.

В минувший четверг, 31 июля, отдыхающий на Колтушском озере во Всеволожском районе Ленинградской области устроил поножовщину из-за потерянной в воде золотой цепочки с кольцом.

Как рассказал 360.ru очевидец происшествия, ювелирное изделие мужчина потерял, когда его задел другой отдыхающий. Между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и бросился на оппонентов. В результате один человек погиб, второго госпитализировали с серьезными ранениями.