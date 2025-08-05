Резня в Татарстане: школьница убила брата из-за онлайн-игры, мальчику было 12 лет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о резне в Мензелинске, где 11-летняя девочка убила брата и ранила бабушку. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи выяснили, что конфликт начался из-за спора об онлайн-игре. Во время ссоры девочка напала с ножом на 12-летнего брата и зарезала его. Потом набросилась на бабушку, а затем попыталась задушить 19-летнюю сестру.

Девушка сильно испугалась, а бабушке в итоге потребовалась помощь врачей. В больнице состояние пенсионерки оценили как тяжелое. Мальчик скончался.

Ранее похожая ситуация случилась в Ельце, 17-летняя внучка зарезала бабушку из-за бытовой ссоры. По данным следователей, девушка была пьяной. Она нанесла пенсионерке многожественные ранения ножом в грудь и живот. В итоге жертва скончалась на месте.

Позже внучка раскаялась и призналась во всем полиции. Свой поступок объяснила тем, что родственница постоянно ее упрекала.