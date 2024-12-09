Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино

МЧС: тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов в Пушкино

В Пушкино спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», — уточнили в министерстве.

До этого специалисты обнаружили на месте взрыва тело женщины. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов.

По факту случившегося завели уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности.