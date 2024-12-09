Тело женщины извлекли из-под завалов на месте взрыва в Пушкино

МЧС: спасатели нашли тело погибшей после взрыва на складе в Пушкино

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшего. Об сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело женщины», — уточнили в министерстве.

После взрыва, пожара и обрушения стен складского помещения в Пушкино возбудили уголовное дело. На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут оставаться люди.

Как сообщило РИА «Новости», взрыв произошел при производстве пиротехнических изделий. Причиной могло стать нарушение техники безопасности.