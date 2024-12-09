Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Пушкино

Пушкинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела о взрыве в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и идет разбор завалов. Прокуроры продолжают работать на месте происшествия», — добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «О нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Из-под завалов на месте взрыва извлекли тело погибшей женщины, сообщили в МЧС. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Под обломками конструкций могут оставаться люди.