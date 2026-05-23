Около 200 человек направили на поиски упавшей в реку россиянки в Южной Осетии

Упавшую в горную реку россиянку ищут в Южной Осетии. В операции задействовали около 200 человек, сообщила пресс-служба МЧС Республики Южная Осетия.

«В Южной Осетии с утра продолжаются поиски гражданки России, которая в ночь на 21 мая упала в горную реку. <…> Общая численность участников составляет около 200 человек. <…> Также сегодня будут задействованы беспилотные летательные аппараты», — отметили в ведомстве.

К операции привлекли более 60 сотрудников МЧС, более 90 человек из личного состава МВД и 55 военных. Обследовать планируют участок вдоль русла реки Большая Лиахва протяженностью около 70 километров — от населенного пункта Згубир Дзауского района, где произошел несчастный случай, до южной окраины Цхинвала. Территорию поиска распределили между группами, им провели инструктаж.

