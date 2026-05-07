Выпавший с лодки рыбак запутался в сетях и утонул в Тамбовской области

В Тамбовской области утонул 38-летний рыбак, упавший с лодки в реку и запутавшийся в рыболовных сетях. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
«В водоеме села Дуплято-Маслово Знаменского округа обнаружено тело 38-летнего местного жителя без видимых признаков насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.
Следователи инициировали доследственную проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину гибели рыбака. После завершения комплекса проверочных мероприятий в региональном СК примут процессуальное решение.
В конце марта в Вологодской области два рыбака провалились под лед на Волго-Балтийском канале. Спасатели вытащили тела погибших из воды.
