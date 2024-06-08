Тело третьей утонувшей индийской студентки нашли в Великом Новгороде

Тело третьей студентки из Индии, утонувшей в Великом Новгороде, уже нашли. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба СУ СК по региону.

«Спасателями обнаружена третья погибшая — девушка 2004 года рождения. Без видимых телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», — уточнило ведомство.

Следователи рассказали, что всего утонули три парня и одна девушка, которые учились в медицинском институте Новгородского госуниверситета. Молодым людям было от 18 до 20 лет.

Пятеро индийских студентов решили искупаться в центре города, недалеко от моста. Четверо из них не смогли справиться с течением, на берег выбрался только один, его госпитализировали.

Один из очевидцев рассказал, что молодые люди купались рядом со знаком «Запрещено», течением их понесло под мост. Другой свидетель добавил, что купальный сезон еще не открыли, поэтому не было ни ограждений, ни буйков, ни спасателей. Кроме того, по его словам, сразу мостом начинаются водовороты.