Унесло течением. Студенты из Индии утонули в реке в Великом Новгороде

СК сообщил о нескольких погибших в реке Волхов в Великом Новгороде

Во время купания в реке Волхов в Великом Новгороде утонули несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Новгородской области.

«Следователи СКР работают на месте происшествия, где обнаружено тело одного из утонувших. В экстренные службы поступило сообщение, что реке Волхов в Великом Новгороде утонули несколько человек. Спасатели обнаружили одного погибшего, осмотр места ЧП продолжается», — заявили в СК.

В пресс-службе отметили, что происшествие произошло в вечернее время во вторник, 4 июня.

«Отдыхающие на городском пляже заметили группу молодых людей плывущих в сторону пешеходного моста. Спустя непродолжительное время они погрузились под воду», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления МЧС добавили, что всего к поисковым работами привлекли 42 человека и 17 единиц техники, в том числе четыре водолаза. По данным 360.ru, среди погибших были индусы.

«Они на пляже плескались, рядом со знаком, запрещено. Их понесло течением под мост», — рассказал о ситуации очевидец.

Другой свидетель сообщил, что купальный сезон в Новгороде открывается лишь с 10 июня.

«Там купаться нельзя, сезон не открыли. Поэтому нет нигде спасателей, буйков, ограждений. Сразу за мостом начинаются водовороты, двое там утонули», — отметил он.

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