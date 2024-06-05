Четыре иностранца утонули в Великом Новгороде

В Великом Новгороде погибли четыре студента из Индии. Молодые люди и девушки решили искупаться в реке Волхов, но не справились с течением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, искупаться после жаркого дня решили пятеро индийских студентов: три парня и две девушки. Они выбрали место около моста через реку Волхов в центре города. Купающихся снесло сильным течением, и только один из них смог выбраться на берег — его госпитализировали. Четверо студентов утонули, им было от 18 до 20 лет.

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