Тело трехлетнего ребенка нашли в детсаду в Нижнем Новгороде

СКР: в Нижнем Новгороде ребенок погиб на прогулке в детском саду

В Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду произошел несчастный случай — умер трехлетний ребенок. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Тело воспитанника без признаков насильственной смерти обнаружили на территории детсада на улице Богдановича. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они осмотрели место происшествия, допросили сотрудников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка раскрыла пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. По ее информации, во время прогулки мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой и умер от асфиксии.

В Нижнем Новгороде началось расследование еще одного громкого дела. Там женщина оставила пятимесячную дочь на снегу и сняла на видео.