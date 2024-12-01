Жительница Нижнего Новгорода выставила грудничка на мороз

СК возбудил дело против матери, выставившей младенца на мороз в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода вынесла свою раздетую пятимесячную дочку из квартиры на улицу и оставила ее лежать в снегу. Издевательства над ребенком она снимала на видео, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Пострадавшую девочку вместе с ее сестрой-близнецом положили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка.

По данным регионального МВД, у матери девочки есть еще двое детей-школьников.

«Решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение Нижнего Новгорода. Старший 14-летний сын находится у бабушки», — отметили в ведомстве.

Ранее суд арестовал жителя Прокопьевска, который издевался над своим пасынком. Мужчина избивал школьника, оставлял на холоде без верхней одежды, не давал есть и исполосовал ножом лицо. Из-за истязаний мальчик сбежал из дома и прятался в местном магазине.