Водитель пикапа погиб при наезде на опору ЛЭП в ЯНАО

Водитель пикапа ISUZU погиб после столкновения с опорой ЛЭП на втором километре автодороги Лабытнанги — Обская. Об этом Ura.ru сообщила окружная Госавтоинспекция.

ДТП с летальным исходом произошло утром 7 октября. По предварительной информации, водитель не выдержал безопасную скорость движения и допустил столкновение с опорой электропередач. В результате он скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Судя по кадрам с места событий, автомобиль с номерами Костромской области (44 регион) получил серьезные повреждения. Особенно пострадала передняя часть машины.

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Безопасность движения на данном участке подвергнут оценке.