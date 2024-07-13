Тело ребенка подняли со дна озера в Зеленограде. Мать сутки не сообщала о гибели сына

Тело мальчика достали со дна Школьного озера в Зеленограде. Как сообщил источник 360.ru, в полицию обратилась мать мальчика, но лишь на следующий день после того, как он утонул.

На место происшествия 13 июля прибыли водолазы. Оказалось, что подросток ушел под воду накануне. Почему родительница не сообщила о происшествии раньше — неизвестно.

Тело несовершеннолетнего обнаружили спустя час поисков. Подробности ЧП выясняются.

Ранее школьница утонула в Мещерском пруду Москвы. Девочку быстро вытащили из воды, но откачать ее не удалось, ребенок погиб.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только дети, но и взрослые. За прошедшие сутки в реках, озерах и прудах России утонули 22 человека.