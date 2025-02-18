Тело продавщицы алкомаркета нашли в овраге в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области на обочине лесной дороги нашли тело 25-летней гражданки Таджикистана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

О пропаже женщины в полицию заявил 4 февраля ее брат. Известно, что она работала продавщицей в алкогольном магазине, сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах. Поздним вечером 1 февраля она ушла с работы, но домой так и не вернулась.

«Труп женщины с признаками насильственной смерти был найден в 200 метрах от лесного шоссе неподалеку от деревни Романовка 17 февраля», — пояснил собеседник канала.

В совершении преступления заподозрили 40-летнего гражданина Таджикистана — знакомого женщины. Как выяснили полицейские и следователи, он уехал к себе на родину.

«Местными правоохранительными органами он задержан по подозрению в убийстве своей соотечественницы в Санкт-Петербурге. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания о том, что 2 февраля совершил убийство своей знакомой, и сообщил место сокрытия им тела», — рассказали в СК России.

Убитую женщину нашли в овраге у дороги, ведущей в деревню Романовка Гатчинского района.

Ранее выходцу из Таджикистана, жившему в Тверской области, предъявили обвинение за убийство собственных детей. Причиной жестокой расправы могла стать ревность мужчины к своей супруге.