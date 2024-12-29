Мужчине в Тверской области предъявили обвинение после убийства четырех детей

Подозреваемому в убийстве детей в Тверской области предъявили обвинение

Убившему четверых детей жителю Тверской области предъявили обвинение. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону .

В ведомстве отметили, что фигуранту предъявили официальное обвинение по статье «Убийство». Суд по ходатайству следствия избрал против фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что 28 декабря в расположенном в СНТ «Межурка-1» доме нашли тела четырех детей с признаками насильственной смерти. После убийства мужчина ранил себя.

«Назначено проведение молекулярно-генетических и судебно-медицинских экспертиз. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы», — заявили в СК.

Трех мальчиков и девочку убили 28 декабря. В совершении преступления подозревают отца детей — выходца из Таджикистана с гражданством России.