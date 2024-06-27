Тело одного погибшего нашли под опрокинувшимся вагоном поезда в Коми

СК: под вагоном сошедшего с рельс поезда в Коми обнаружили труп мужчины

Следователи обнаружили тело мужчины под вагоном опрокинувшегося пассажирского поезда Воркута-Новороссийск. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Состав сошел с рельс на перегоне в Коми 26 июня, в результате перевернулись девять вагонов. По информации губернатора региона Владимира Уйбы, в поезде находились 215 пассажиров. Он подтвердил, что пострадавших расселят в гостиницах, пунктах временного размещения, школах и других соцучреждениях.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что из-за схода состава травмы получили 40 человек. Из них семеро находятся в тяжелом состоянии, в том числе один несовершеннолетний, подчеркнул он.

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