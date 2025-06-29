Тело мужчины обнаружили в горящем автомобиле во Внукове

Спасатели обнаружили труп на заднем сидении горящей иномарки в деревне Толстопальцево во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Тело находилось в автомобиле Renault, припаркованном на Советской улице возле конечной остановки автобусов.

«Предположительно, мужчина. Возможно, тут криминал», — рассказал собеседник 360.ru.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее крупный пожар произошел после ДТП в Челябинской области. На 1652-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись бензовоз и два грузовика. В результате произошел разлив топлива, вспыхнул пожар. Жертвами ЧП стали два человека.

Из-за крупной аварии движение на участке дороги приостановили. В ГАИ попросили водителей объезжать место ДТП через город Юрюзань.