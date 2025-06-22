Грузовики и бензовоз загорелись под Челябинском после столкновения

Бензовоз и два грузовых автомобиля столкнулись на 1652-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате аварии произошел разлив топлива и загорелись два большегруза. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, жертвами столкновения и последующего пожара стали два человека.
К тушению горящих грузовиков привлекли сотрудников МЧС и областной противопожарной службы.
Движение на этом участке трассы временно приостановили. Сотрудники Госавтоинспекции отправили все приближающиеся к месту аварии автомобили в объезд через город Юрюзань.
В минувший четверг, 19 июня, во дворе многоквартирного дома на Поречной улице Москвы вспыхнул припаркованный минивэн Peugeot. Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что пламя распространилось на площади в шесть квадратных метров. Других транспортных средств рядом с полыхавшей легковушкой не оказалось.
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