Грузовики и бензовоз загорелись под Челябинском после столкновения

МЧС: жертвами ДТП с грузовиками и бензовозом под Челябинском стали два человека

Бензовоз и два грузовых автомобиля столкнулись на 1652-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. В результате аварии произошел разлив топлива и загорелись два большегруза. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, жертвами столкновения и последующего пожара стали два человека.

Движение на этом участке трассы временно приостановили. Сотрудники Госавтоинспекции отправили все приближающиеся к месту аварии автомобили в объезд через город Юрюзань.

В минувший четверг, 19 июня, во дворе многоквартирного дома на Поречной улице Москвы вспыхнул припаркованный минивэн Peugeot. Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что пламя распространилось на площади в шесть квадратных метров. Других транспортных средств рядом с полыхавшей легковушкой не оказалось.