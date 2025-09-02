Тело девятиклассника нашли под окнами многоэтажки в Уфе

В Уфе девятиклассника нашли мертвым под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщил сайт Ufa1.ru.

Тело ребенка обнаружили на улице Летчиков. Причины смерти пока неизвестны.

«Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего», — сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Ранее на северо-востоке Москвы трехлетняя девочка вывалилась из окна многоэтажного дома. Ребенок выпал с шестого этажа, опершись на москитную сетку. Девочка выжила, ее доставили в больницу с травмами. Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки случившегося.

До этого трехлетний мальчик насмерть разбился при падении из окна в Южном Бутове.