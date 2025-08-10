Трехлетний мальчик насмерть разбился при падении из окна в Южном Бутове

Мальчик вывалился из окна пятого этажа дома на Изюмской улице в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, мальчик сам открыл дверь квартиры и вышел на лестничную площадку. Он поднялся на стол, стоявший там, дотянулся до окна и выпал.

«Мать мальчика на момент происшествия находилась в квартире. Семья состоит на профилактическом учете», — добавили в прокуратуре.

Ведомство внимательно следит за ходом и результатами процессуальной проверки.