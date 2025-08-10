Трехлетний мальчик насмерть разбился при падении из окна в Южном Бутове
Мальчик вывалился из окна пятого этажа дома на Изюмской улице в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Из окна пятого этажа жилого дома на улице Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 года рождения скончался», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, мальчик сам открыл дверь квартиры и вышел на лестничную площадку. Он поднялся на стол, стоявший там, дотянулся до окна и выпал.
«Мать мальчика на момент происшествия находилась в квартире. Семья состоит на профилактическом учете», — добавили в прокуратуре.
Ведомство внимательно следит за ходом и результатами процессуальной проверки.
Ранее в Хамовниках годовалая девочка выпала из окна с 10-го этажа. Прокуратура начала проверку.