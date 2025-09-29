Тело безбилетника нашли в самолете American Airlines

В Северной Каролине сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Самолет прибыл из Европы в международный аэропорт имени Шарлотты Дуглас. При этом не уточняется, из какой конкретно страны.

«По данным полицейского управления Шарлотт-Мекленбург, бригады технического обслуживания обнаружили тело вскоре после девяти часов утра по местному времени, и прибывшие на место сотрудники полиции констатировали смерть», — говорится в материале.

Представитель авиакомпании заявил, что они сотрудничают с полицией по этому делу. По словам представителя аэропорта, они глубоко опечалены этой новостью и тоже будут помогать правоохранителям в расследовании.

Это как минимум второй случай в 2025 году, когда в американских аэропортах находят мертвых безбилетников в отсеке шасси самолетов. В начале года аналогичная ситуация произошла в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Тогда в отсеке шасси самолета JetBlue обнаружили тела двух мертвых безбилетников.

Ранее мужчина бесплатно долетел из Австрии в Китай, спрятавшись в туалете самолета, где просидел около 11 часов.