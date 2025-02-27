Пассажир бесплатно долетел в Китай из Австрии в туалете самолета

Мужчина не стал покупать билет на рейс Hainan Airlines и спрятался в туалете самолета. Так он бесплатно долетел из Австрии в Китай, сообщило PYOK.

По данным издания, пассажир смог пройти все досмотры в аэропорту Вены, а затем смешался с группой туристов и пробрался на борт самолета. Потом австриец спрятался в туалете, где находился большую часть пути. Полет длился около 11 часов.

После того, как безбилетника нашли члены экипажа, они не стали разворачивать борт и продолжили путь в аэропорт Шэньчжэня. Там мужчину уже встречали полицейские.

Австрийца сразу же депортировали обратно в Вену. Там его допросили и освободили под залог.

Ранее пассажирам авиакомпании Qatar Airways пришлось лететь из Австралии в Катар рядом с мертвой попутчицей. Женщина скончалась практически сразу после вылета из аэропорта. Потом ее тело положили на свободное кресло рядом с семьей и накрыли одеялом.