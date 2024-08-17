Тело 48-летней женщины нашли в реке Снежеть под Брянском

Фото: РИА «Новости»

В городе Карачеве Брянской области обнаружили тело 48-летней женщины в реке Снежеть. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Информация поступила в дежурную часть МЧС в субботу, 17 августа.

«Обстоятельства и причина гибели устанавливаются», — уточнили в МЧС.

До этого в Якутии нашли тело третьей девочки, утонувшей в реке Лене. Она пропала вместе с подругами в Булунском районе, их искала водолазная группа.

Незадолго до этого следователи сообщили об обнаружении в Югре тел двух детей, пропавших вместе с группой хантов, двигающихся в сторону одного из стойбищ. На них не было признаков насильственной смерти. Еще раньше в реке нашли женский труп.

В прошлом месяце в Башкирии утонула девятилетняя школьница на глазах у подруги, когда девочки купались в реке Деме около деревни Ильчигулово.

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