Школьница утонула в реке в Башкирии на глазах у подруги

МЧС Башкирии сообщило о гибели девятилетней девочки на реке Деме

Фото: Пресс-служба МЧС

Купание в реке Деме около деревни Ильчигулово в Башкирии закончилось смертью девятилетней девочки. Спасатели приступили к поиску тела утонувшей школьницы, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что жертв могло быть больше. Девочка пришла на речку вместе с подругой, которая пыталась ее спасти, но чуть не утонула сама. Выжившую школьницу из воды достали свидетели происшествия.

Найти тело утопленницы очевидцы не смогли и вызвали на место экстренные службы. В ближайшее время на реку прибудут водолазы, которые займутся прочесыванием дна водоема. В пресс-службе подчеркнули, что участок, где утонула девочка, не оборудовали для купания.

МЧС России заявило, что только за минувшую субботу, 20 июля, в водоемах утонули 38 взрослых и двое детей. Все они зашли в воду в непредназначенных для этого местах, а некоторые совершеннолетние решили поплавать после распития алкоголя.

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

Париж — нечто среднее между концлагерем и осажденной крепостью

Мем, психология и миллиардный прокат. В чем феномен «Головоломки-2»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте