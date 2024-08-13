В Якутии нашли тело третьей девочки, утонувшей в Лене

В Якутии нашли третьей девочки, пропавшей в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай в Булунском районе. Его обнаружили неподалеку от места происшествия, сообщила пресс-служба региональной Службы спасения.

Информация о пропаже детей поступила поздно вечером 11 августа. Последний раз девочек видели играющими возле реки Лена близ села Кюсор.

«Тела детей будут перевезены в Тикси. На место происшествия отправились психолог и начальник отдела профилактики Службы спасения Якутии для оказания всей необходимой помощи», — уточнила пресс-служба.

Следователи регионального СК возбудили уголовное дело после пропажи детей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Двум пропавшим девочкам было по 13 лет, третьей — 16, ранее сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Саха. На поиск подростков направляли водолазную группу региональных спасателей с необходимым оборудованием.

Ранее под Анапой утонули трое мужчин, катавшихся на гидроцикле.