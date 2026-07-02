Две 13-летние девочки пропали в Туве

В Кызыле две 13-летние девочки вышли из дома вечером 1 июля и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

По неподтвержденной информации, школьниц видели на берегу Енисея в районе Колхозной улицы. Также их ищут в районе школы № 12.

Обе пропавшие — худощавого телосложения, ростом около 150 сантиметров. На одной из них были синие джинсовые шорты, белые тапочки и носки, синяя футболка, волосы собраны в хвост. Полицейские призвали сообщать любую информацию, которая поможет найти девочек.

Ранее в Самаре полицейские нашли девятилетнего мальчика, сбежавшего из магазина. Поиски заняли около полутора часов. Ребенок не пострадал и передан законным представителям.