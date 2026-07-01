В Хабаровске нашли двух пропавших детей

В Хабаровске обнаружили пропавших днем ранее 14-летнего подростка и шестилетнего мальчика. Об этом 360.ru сообщила руководитель спасательного отряда «Лига спас» Ольга Щукина.

«Их нашли несколько часов назад. Нам сообщила мама, мы выехали и искали всю ночь без перерывов», — сказала она.

По словам Щукиной, шестилетний мальчик заблудился во время прогулки, но в итоге пришел к своему району. Подросток также позже самостоятельно вернулся к родителям.

Днем ранее тело второго пропавшего при сплаве по реке Агул туриста нашли в Красноярском крае. До этого в воде обнаружили тело женщины и перевернутые лодки.

Пара вышла на сплав 19 июня на двух судах: в одном находились личные вещи, а в другом — сами туристы. Вернуться они планировали еще 26 июня, но не прибыли к назначенному сроку и перестали выходить на связь.