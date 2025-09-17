Тела трех погибших пассажиров вездехода в Забайкалье извлекли из озера

Спасатели достали тела трех человек, которые погибли в вездеходе, затонувшем в озере в Каларском районе. Спасательную операцию продолжали 18 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

На сегодняшний день работы завершены. Отряд на вертолете Ми-8 вернулся в Чару. Тела погибших отправили в больницу для опознания.

«По состоянию на 19:15 водолазами ГУ „Забайкалпожспас“ извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе», — уточнили в МЧС.

Гусеничный вездеход с геологами затонул в озере Амудиса 16 сентября. Спасатели сообщили, что на борту было восемь человек. Трое смогли выбраться самостоятельно. По информации журналистов, вездеход, съезжая с горы, потерял управление. На большой скорости он упал в озеро.

В Забайкалье возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели пяти геологов на вездеходе в озере. Его расследование находится на особом контроле.