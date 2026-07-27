Тела погибших иностранных альпинистов нашли на Эльбрусе

Спасатели обнаружили тела погибших на Эльбрусе иностранных альпинистов. Сейчас их готовят к спуску, сообщило РИА «Новости» .

«Тела иностранцев нашли: их готовят к спуску», – рассказали агентству представители Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

На гору Эльбрус отправились семеро альпинистов 24 июля. Погода ухудшилась, и они сбились с пути. Двое участников восхождения почувствовали себя плохо на высоте 5,1 тысячи метров и умерли. О трагедии сообщил член группы, который спустился с Эльбруса. Позже спасатели нашли еще одного выжившего и трех погибших.

Тела двух альпинистов эвакуировали на поляну Азау. Оба туриста были гражданами Боснии и Герцеговины.