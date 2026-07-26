Застряли в «зоне смерти». Два альпиниста погибли на Эльбрусе, четверо пропали

На Эльбрусе погибли два альпиниста, еще четверых ищут спасатели

При спуске с Эльбруса без вести пропали два альпиниста. Еще четверых спасательные службы надеются найти, сообщил главк Следственного комитета по Кабардино-Балкарии в телеграм-канале .

Группа двинулась к вершине горы в пятницу, 25 июля. Альпинисты добрались до отметки в 5100 метров, здесь погибли два человека. Один из спортсменов сумел спуститься вниз, и обратился в экстренные службы.

По тревоге на поиски оставшихся членов команды подняли местных спасателей. Четверо альпинистов, предположительно, остаются в лагере на той же высоте.

Ситуацией также занялись надзорные органы. Следствие установит все обстоятельства случившегося и примет соответствующее результатам проверки решение.

Источник РИА «Новости» в силовых структурах заявил, что погибшие — иностранцы. Оба приехали из Боснии и Герцеговины, чтобы подняться на Эльбрус.

В середине июля на Эльбрусе также погиб школьник. Он совершал восхождение вместе с отцом.