Спасатели нашли на Эльбрусе тела еще трех иностранных альпинистов

Спасатели обнаружили тела еще трех иностранных альпинистов, которые совершали восхождение на Эльбрус в составе группы. О этом сообщили в телеграм-канале управления СК по Кабардино-Балкарии.

Группа альпинистов из семи человек отправилась на гору Эльбрус 24 июля. Из-за ухудшившихся погодных условий туристы сбились к маршрута.

«Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников на высоте 5,1 тысяч метров почувствовали недомогание и скончались. В последующем спасателями был обнаружен еще один выживший альпинист и тела еще троих скончавшихся альпинистов», — отметили в сообщении.

Спасатели эвакуировали тела двух погибших на поляну Азау, за остальными телами сотрудники МЧС отправятся 27 июля. Оба погибших были гражданами Боснии и Герцеговины.