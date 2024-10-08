Тела пяти погибших альпинистов в Непале до сих пор не подняли из пропасти

Mash: тела сорвавшихся с горы в Непале россиян не подняли из пропасти

Тела сорвавшихся в пропасть российских альпинистов в Непале пока не подняли. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вертолет не может приземлиться туда, куда упали россияне. Спасатели планируют спускаться за ними на лебедке.

По данным канала, россияне начали спортивное восхождение без использования кислорода 1 сентября. Оно должно было закончиться 5 октября. Перед стартом все альпинисты проверили здоровье, показатели были в норме.

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в беседе с 360.ru предположила, что группа сорвавшихся в пропасть россиян была, вероятно, связана одной веревкой.

В живых остался только один турист — Валерий. Мужчина в последний момент отказался от восхождения на гору и находился в лагере.

У погибшего альпиниста Александра Д. осталась маленькая дочь, которой нет еще года.