Тела еще двух погибших извлекли из затопленного вездехода в Забайкалье

Фото: Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края

Водолазы подняли из затопленного вездехода в Забайкалье тела еще двух человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

«Поисково-спасательная операция на озере Амудиса в Каларском районе Забайкальского края завершилась извлечением тел пяти погибших геологов», — сообщили в департаменте.

Вездеход с командой из девяти геологов затонул 15 сентября. Четверым удалось спастись.

На место происшествия быстро прибыла поисково-спасательная служба Забайкальского центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Вместе с МЧС они начали поисковые работы.

В среду, 17 сентября, водолазы обнаружили вездеход на дне озера и извлекли тела трех погибших. На следующий день, 18 сентября, удалось достать еще двоих.

Всего погибло пять человек. Их тела отправят в центральную районную больницу для опознания.

«При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег», — добавили в пресс-службе.

В Забайкалье после гибели геологов в озере возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Расследование находится под особым контролем.