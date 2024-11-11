Тела двух человек нашли среди горящего мусора в Лефортове

Источник 360.ru: в пожаре на открытой площадке в Лефортове нашли двух погибших

Два человека погибли в пожаре, произошедшем на открытой площадке на Душинской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на огороженной металлическим забором площадке жгли мусор. Огнеборцы потушили возгорание и нашли в очаге пожара тела двух человек. Спасатели продолжают разбор завалов мусора.

«Угрозы распространения огня нет», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее огонь вспыхнул в научно-исследовательском институте ядерной физики имени Скобельцына МГУ. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации источника 360.ru, загорелась офисная мебель и лабораторная техника.