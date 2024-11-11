Пожар в здании НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ ликвидировали

Пожар, который вспыхнул ранним утром в здании научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына МГУ, ликвидировали. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей около 05:23 в понедельник, 11 ноября. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В здании загорелись офисная мебель и лабораторная техника. Спасатели уже потушили пожар, информации о пострадавших не поступало.