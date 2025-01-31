Тела больше 40 погибших в авиакатастрофе достали из реки Потомак в Вашингтоне

CNN: из реки извлекли больше 40 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Во время поисковых работ водолазы достали из вод реки Потомак тела более чем 40 погибших в авиакатастрофе, которая произошла в небе над Вашингтоном 30 января. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Водолазные работы проводятся в течение дня из-за дневного света, условий на воде и растущего среди спасателей ощущения, что большинство жертв, до которых можно добраться, не вынимая фюзеляж из воды, уже извлечены», — пояснил телеканалу источник в правоохранительных органах.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В заходивший на посадку пассажирский самолет CRJ700 врезался армейский вертолет Black Hawk. Выжить никому не удалось.

На борту лайнера находились российские фигуристы. При крушении погибли чемпионы мира по парному катанию 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова. В самолете также находился бывший фигурист Александр Кирсанов.