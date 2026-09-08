Тела 12 погибших альпинистов эвакуировали из ущелья Безенги
Тела 12 альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, эвакуировали в одноименный альплагерь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Погибших передали передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Судьба пяти альпинистов осталась неизвестной.
По состоянию на 18:00 8 сентября поисково-спасательные работы приостановили из-за ухудшения погоды. Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России прибыли к подножию горы Мижирги. Общая группировка на месте насчитывает 41 человека.
Возобновить поиски планируют с наступлением светлого времени суток 9 сентября.
Ранее в Безенгийском ущелье лавина накрыла группу из 33 человек. Работу спасателей осложнили повторные сходы снежно-ледовой массы и сложный горный рельеф.