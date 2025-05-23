«Тащила за крестик от лавочки». В Мытищах мигрантка избила 8-летнего ребенка

В Мытищах взрослая женщина-мигрантка избила на детской площадке восьмилетнего мальчика, который во время игры наступил на ногу ее ребенку. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего Юлия.

Она отметила, что, по словам сына, дети играли на площадке в догонялки. В какой-то момент ее ребенок наступил на ногу другому мальчику, который оказался сыном приезжей.

«Я тогда с подругой сидела на детской площадке, услышала визг и крик ребенка. Ппришел без ботинка. Оказалось, она его схватила и повалила. А у сына еще палец сломанный, даже это не остановило. Тащила за крестик от лавочки до места, где била его ботинком», — сказала Юлия.

Мать пострадавшего добавила, что после ЧП семья мигрантов пыталась найти их через других ребят на уличной площадке.

«Мы не вышли, естественно. Сын боится в школу идти, сама отвела, переживает. Мы обратились в полицию», — отметила она.

Юлия заверила, что это не первый подобный случай с напавшей на ее сына.

«Другая женщина мне говорила, как по осени она бегала за другим ребенком на площадке, тогда муж ее остановил и увел», — заключила мама пострадавшего парня.

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