Мигранты напали на подростков в Балашихе. Детей заманили в лес и избили

Дети мигрантов напали на подростков в Балашихе. Школьников избили из-за видео, которое те сняли под мусульманскую песню, сообщил источник 360.ru.

Нападение произошло в микрорайоне Изумрудный — там подростков заманили в лес.

«Издевательства происходили из-за того, что два пострадавших подростка за день до инцидента сняли видео, как под какую-то мусульманскую песню пили пиво и как-то коверкали ее», — рассказал источник.

Он назвал имена злоумышленников: Эльнар, Давид, Мавсар, М. и М. Ролик распространился в Сети. На кадрах видно, как мигранты потребовали от подростков извиниться на камеру.

«Оператором был Мухтар, фамилию не помню. Также там был некий <…> М. <…> На видео с отжиманиями так же видно эту школу. Помимо М. был его младший брат М.<…>. Давид 2005 года рождения вроде уже отслужил в армии или еще служит», — добавил собеседник 360.ru.

Следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту издевательств над школьниками.

«К настоящему моменту осмотрена видеозапись, размещенная в одном из Telegram-каналов, устанавливаются личности всех участников, проводится ряд следственных действий», — сообщили в СК.

На прошлой неделе приезжего из Таджикистана заподозрили в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах. Мужчину задержали.