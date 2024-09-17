Танцевавших у храма Николая Чудотворца девушек начали разыскивать в Москве

Полиция Москвы разыскивает двух девушек, которые во время церковной службы вызывающе танцевали возле храма Николая Чудотворца. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Скандальный ролик с танцем девушек под звон колоколов распространили в Сети. Запись привлекла внимание правоохранителей. Сотрудники полиции проведут проверку и установят личность танцовщиц.
Ранее блогер из Дагестана во время своего стрима растоптал православный крест. Депутат Госдумы Александр Хинштейн после этого обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием в соответствии с законом наказать мужчину за надругательство над православными святынями.
Против блогера возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих, его задержали. На допросе у следователя мужчина принес извинения всем христианам.
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