«Окунал в унитаз». Участница стрима рассказала об осквернившем православный крест дагестанском блогере

Участница стрима заявила, что блогер из Дагестана окунал крест в унитаз

Фото: РИА «Новости»

Блогер из Дагестана в прямом эфире растоптал православный крест. Позже стало известно о его задержании. Участница стрима, которая успела снять видео с осквернением креста, рассказала 360.ru, что молодой человек вел себя неадекватно.

«Этот блогер заходил на стрим под разными аккаунтами. В этот раз сначала он нецензурно выражался в сторону христианской религии, а потом начал говорить, что у него есть крест. Я попросила его показать. Только потом этот блогер начал топать крест, плевать на него и окунать в унитаз. Этом момент я не успела снять», — сообщила она.

По словам собеседницы 360.ru, на ее эфиры часто заходят представители других наций, которые позволяют себе нецензурные выражения в адрес России и православной религии.

Против молодого человека, который растоптал православный крест, завели уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Депутат Александр Хинштейн призвал привлечь блогера из Дагестана к ответственности. Парламентарий назвал его трусом и мерзавцем.

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