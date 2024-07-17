Против растоптавшего православный крест дагестанского блогера завело дело

СК завел дело против растоптавшего православный крест блогера из Дагестана

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих против молодого человека, который растоптал православный крест. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 12 июля подозреваемый снимал свои действия на видеокамеру и транслировал на стриме.

Правоохранители оперативно установили местоположение мужчины и задержали его. Его доставят в отдел, где следователи приступят к допросу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что автора видео, оказавшегося блогером из Дагестана, необходимо привлечь к ответственности. Парламентарий назвал его трусом и мерзавцем, потому что молодой человек опубликовал ролик под выдуманным именем.

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