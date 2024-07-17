Против растоптавшего православный крест дагестанского блогера завело дело
СК завел дело против растоптавшего православный крест блогера из Дагестана
Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих против молодого человека, который растоптал православный крест. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 12 июля подозреваемый снимал свои действия на видеокамеру и транслировал на стриме.
Правоохранители оперативно установили местоположение мужчины и задержали его. Его доставят в отдел, где следователи приступят к допросу. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что автора видео, оказавшегося блогером из Дагестана, необходимо привлечь к ответственности. Парламентарий назвал его трусом и мерзавцем, потому что молодой человек опубликовал ролик под выдуманным именем.