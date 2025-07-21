«Там море было». Из-за дождей пруд в Чертаново превратился в озеро

Малый Чертановский пруд на фоне продолжительных дождей превратился в настоящее озеро, вода уже выходит за пределы ограды. Об этом 360.ru рассказал местный житель.

«Давно такого не видел, чтобы затопило прямо по изгороди. <…> Набережная затоплена по пояс», — отметил он.

Мужчина добавил, что неподалеку от пруда также размыло улицу вместе с припаркованной машиной.

«Там море было, в которое попал автомобиль, не повезло владельцу. Сейчас оно уже обмелело, потому что дворники подоспели и слив расчистили, но вся вода переместилась в наш малый Чертановский пруд», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее из-за непогоды на затопленной улице в Москве застряла карета скорой помощи. В связи с проливными дождями департамент транспорта обратился к жителям города и попросил их по возможности пересесть с личного транспорта на метро.