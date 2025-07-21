Скорая помощь угодила в водную ловушку в Шмитовском проезде в Москве

В понедельник, 21 июля, столицу снова заливает проливными дождями. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва» , из-за непогоды на одной из затопленных улиц застрял автомобиль скорой помощи.

«На Пресне затопило Шмитовский проезд. В водную ловушку попал автомобиль медиков», — уточнили журналисты.

Ранее департамент транспорта предупредил жителей и гостей столицы о серьезной непогоде. Водителей попросили по возможности пересесть с личного транспорта на метро.

«Сегодня в городе ожидается дождь, местами возможна гроза. Не забывайте зонтики. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее», — призвали в дептрансе.