Скорая помощь угодила в водную ловушку в Шмитовском проезде в Москве

В понедельник, 21 июля, столицу снова заливает проливными дождями. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», из-за непогоды на одной из затопленных улиц застрял автомобиль скорой помощи.
«На Пресне затопило Шмитовский проезд. В водную ловушку попал автомобиль медиков», — уточнили журналисты.
Ранее департамент транспорта предупредил жителей и гостей столицы о серьезной непогоде. Водителей попросили по возможности пересесть с личного транспорта на метро.
«Сегодня в городе ожидается дождь, местами возможна гроза. Не забывайте зонтики. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее», — призвали в дептрансе.
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